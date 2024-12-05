Erciş Lahanası Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erciş Lahanası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Erciş Lahanası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Van Ticaret Borsası, Erciş lahanasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı ve koruma altına aldı.

05.12.2024 14:55
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Van Ticaret Borsası (VANTB), Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru neticesinde Erciş lahanasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Van'ın Erciş ilçesinde üretilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Erciş Lahanası", bin 700 dekar alanda 500 çiftçinin emeğiyle üretiliyor. Bin bir emek ile üretilen bu özel lahana, Coğrafi İşaret Tesciliyle artık koruma altında. Van Ticaret Borsası'nın girişimleriyle 2022 yılında başlatılan süreç, Patent ve Marka Kurumu tarafından tamamlanarak tescil belgesiyle taçlandırıldı. Hakkari'den İstanbul'a geniş bir pazarda alıcı bulan Erciş lahanası, bölge ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Erciş lahanasının tescillenmesi, bölgenin tarım potansiyeline sunacağı katkının yanı sıra yerel üreticilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Tescil süreci ile ilgili konuşan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu gelişmeyi büyük bir mutlulukla karşıladıklarını, tescilin Van'ın yerel değerlerini sahiplenme yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

2 yıl önce Erciş lahanasının tescil sürecini başlattıklarını ifade eden VANTB Başkanı Nayif Süer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Van'ın değerlerini sahipleniyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu anlamda yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi yöresel ürünlerimizin Coğrafi İşaret Tecilini almak oldu. Bugüne kadar Erciş üzümü, Gevaş fasulyesi ve Sıhke kavunu ürünlerimizin tescil sürecini tamamladık ve tescil belgelerini aldık. İlimiz için önemli bir ürün olan Erciş lahanasının da tescil sürecini tamamladık. 2 yıl önce yapmış olduğumuz başvurumuzun müjdesini ve mutluluğunu kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

Erciş lahanası gibi yerel ve özel genetik kaynakların korunmasını, bu kaynakların ticari değerinin arttırılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Süer, "Coğrafi İşaret Tescili, Erciş lahanasının hem korunmasına hem üretim potansiyelinin artırılmasına imkan sağlayacak önemli bir adım. Yerel değerlerimizi korumak ve bu değerlerle üretim yapmak, sadece ekonomik anlamda değil, çevresel açıdan da büyük önem taşıyor. Erciş lahanasının coğrafi işaretle korunması, bölge çiftçilerine ve üreticilerine de ekonomik fırsatlar sunacak. Bu süreçle birlikte Erciş lahanasının tescil edilmesi, Van'ın diğer yerel değerlerine de örnek teşkil edecek. Yerel değerlerimize sahip çıkmaya ve bunları gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Erciş lahanasının tescil sürecinde bilimsel çalışmalarıyla bizlere katkı sunan ve emek veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün kıymetli akademisyeni Prof. Dr. Fikret Yaşar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Erciş lahanası; Erciş ilçesinde yetiştirilen, iri başlı, ince yapraklı ve sert yapısı ile dikkat çeken özel bir lahana türüdür. Yüksek rakım ve karasal iklimin etkisiyle yetişen bu lahana türü, bölgenin doğal şartlarına son derece dayanıklıdır. Özellikle soğuk havaya toleranslı olmasıyla bilinen Erciş lahanası hem sarmalık hem de kapuska ve turşuluk olarak kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Erciş'teki mümbit topraklarda yetişen bu lahana türü, bölgedeki zorlu iklim şartlarına adapte olarak kendine özgü bir genetik yapıya sahip olmuştur. Erciş lahanası, baş yapısının büyüklüğü ve yapraklarının ince ama sert dokusu ile diğer lahana çeşitlerinden farklılık gösterir. Ayrıca, bu lahana türü, 30-35 derece gibi yüksek sıcaklıklarda dahi gelişimini sürdürebilir ve soğuk havalarda da başarılı bir şekilde yetişebilir. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erciş Lahanası Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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