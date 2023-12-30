 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erciş'te Filistin'e Özgürlük İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'te Filistin'e Özgürlük İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde 'Filistin'e özgürlük İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte yapılan konuşmalarda Filistinlilere yapılan zulme tepki gösterildi ve İsrail'e destek olmanın terör anlamına geldiği vurgulandı. Amerikalı bir katılımcı ise İsrail'e verdiği sonsuz desteği lanetleyerek Filistin'in yanında yer aldığını ifade etti.

Erciş\'te Filistin\'e Özgürlük İsrail\'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi
30.12.2023 - 17:20,
Abone Ol

Van'ın Erciş ilçesinde 'Filistin'e özgürlük İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi.

Kaymakamlık binası önünde Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, DSİ ilçe Müdürlüğüne kadar devam etti. Burada bir konuşma yapan Erciş Sivil İnisiyatif Sözcüsü Fuat Kılınç, Filistinlilere yapılan zulme tepki göstermek amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimizin, dinini, namusunu, vatanını ve bayrağını korumak için kendilerini feda etmekten başka çareleri kalmamıştır. Bunu da en iyi anlayacak olan asil milletimizdir. Filistinlilerin meşru müdafaa eylemlerine "terör" demek, İsrail'e destek olmak demektir. Filistinli kardeşlerimiz, kuşatılmışlık içinde nefes alamaz haldedirler. Hayatlarını idame ettirmek için her türlü çıkış yolunu denemeleri meşrudur ve insani haklarıdır. Vicdan sahibi herkesi, işgalci, diktatör ve küresel ittifaka karşı, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz" dedi.

Amerikalı Can Zack Crist ise yaptığı kısa konuşmasunda, "Benim ismim Can Zack Crist. Erciş'tekiler ise 'Zekeriya' olarak beni tanıyor. Aslen Amerikalıyım ama sonradan Müslüman oldum. İsrail'e sonsuz destek verdiği için ülkemi lanetliyorum ve kınıyorum. Yaşasın Filistin. Yaşasın Gazze. Allah şehadetlerini kabul eylesin, dirençlerini daim eylesin" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Filistin, İsrail, Van, Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erciş'te Filistin'e Özgürlük İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika


18:18
Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında

Son Dakika
18:18 Beşiktaş'ın dün kapıyı gösterdiği yıldız futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erciş'te Filistin'e Özgürlük İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement