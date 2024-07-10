Erciyes Anadolu Holding Şirketlerinin Satışı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding Şirketlerinin Satışı Hakkında Açıklama

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerinin satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ertekin, kötü yönetilen şirketlerin iyi bir şekilde yönetildiğini ve en iyi fiyatlarla satış yapacaklarını belirtti. Satış kararının devletin iradesi olduğunu vurgulayan Ertekin, paydaşların da bu karara uygun şekilde hareket edeceğini umut etti.

10.07.2024 15:01
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Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerindeki satılan ve satışa çıkarılan şirketlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Boyçelik tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu'nun, Talas'ta düzenlenen açılış programına katılan Ertekin, son dönemde gündemde olan Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin satışına ilişkin açıklama yaptı.

Ertekin, gazetecilerin 6 yıl önce kendisine "Şirketleri devraldınız. Ne buldunuz?" sorusunu yönelttiğini aktararak "Hani siyasilerden çok sık duyarız, 'enkaz devraldık' diye. 2013-2016 yılları arasında o zamanki ismiyle Boydak Holding çok kötü yönetilmiş. Özellikle iki şirket çok çok kötü yönetilmiş. Bir tanesi HES Kablo, diğeri enerji şirketleri demiştim." diye konuştu.

Ertekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte dün ve bugün o 2013-2016 yılları arasında çok kötü yönetilen, sattığı malın parasını 145 günde toplayamayan, malını peşin alan, yüzde 3,5-4 EBITDA'yla çalışıp 300 milyon dolar piyasa değeri olan HES Kablo, bugün malını 45 günde parasını toplayan, yüzde 16 EBITDA'yla çalışan ve 660 milyon dolardan satışa çıkan bir şirket oldu. Bu şirketler bu kadar iyi yönetildi bu 6 sene içinde. Buraları satmak ne buradaki CEO'nun ne de başka birinin vereceği bir karar. Buraları satmak devletin iradesi. Devlet böyle bir karar aldı. 6 yıl işletti, bugün satıyor. Bizlere düşen de en iyi fiyatlarla buraları satıp yeni sahiplerine devretmek. Bununla ilgili olarak bütün paydaşların yapıyor oldukları yorumlarda, icraatlarda buna uygun kararlar alacaklarını ve o şekilde konuşacaklarını umut ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erciyes Anadolu Holding Şirketlerinin Satışı Hakkında Açıklama - Son Dakika

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