Erdem, Uzay Yolculuğuna Türk Bayrağı ile Gitti - Son Dakika
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Ekonomi

Erdem, Uzay Yolculuğuna Türk Bayrağı ile Gitti

Erdem, Uzay Yolculuğuna Türk Bayrağı ile Gitti
05.08.2025 11:22
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Gökhan Erdem, Blue Origin ile uzaya çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin ile yaptığı uzay yolculuğuna ilişkin, "Yanımda götürdüğüm Türk bayrağını dalgalandırabilmek benim için çok büyük bir gururdu." ifadesini kullandı.

Bireysel girişimleriyle Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu olan Erdem, 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği yolculuğa ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

Fırlatmanın sorunsuz gerçekleştiğini bildiren Erdem, "Roket, inanılmaz büyük bir güçle havalanıyor. Dünya altınızda bir anda küçülmeye başlıyor. Yaklaşık iki dakika sonra ana roket kapanıyor ve müthiş bir sessizlik oluyor. Sonra yine büyük bir gürültüyle roket kapsülden ayrılıyor. Emniyet kemerini çözebileceğimiz an geldiğinde bambaşka bir heyecan yaşadık. Kabinin içinde süzüldüm, takla attım. Yanımda götürdüğüm Türk bayrağını dalgalandırabilmek benim için çok büyük bir gururdu. Benim eşim Sırbistanlı, bana 'Bu zamana kadar bayrağımız uzaya çıkmadı, onu da götürür müsün?' demişti. Sırbistan bayrağını da yanımda götürdüm." diye konuştu.

"Dönüşte dünya bizi kucaklıyor gibi hissettik"

Erdem, uzaydan dünyaya baktığında, göz alabildiğine siyah olan uzayın içerisinde dünyanın parladığını görmenin kendisini duygulandırdığını anlattı.

Dünyaya dönüşe geçtiklerinde yer çekimi kuvvetini tekrar hissetmeye başladıklarını belirten Erdem, "Yer çekiminin gücünü hissetmek güven vericiydi, dönüşte dünya bizi kucaklıyor gibi hissettik." ifadesini kullandı.

Erdem, heyecanını ilk andan itibaren kontrol altında tuttuğuna işaret ederek, bunda, uzaya gitmeden önce yaptığı araştırmaların, izlediği roket fırlatmalarının ve astronotlarla yaptığı sohbetlerin etkili olduğunu söyledi. Erdem, uzaydayken, insanoğlunun geldiği mühendislik başarısına hayran kaldığını dile getirdi.

"Milli Uzay Programı bana cesaret verdi"

Uzaya çok uzun zamandır merakı olduğunu aktaran Erdem, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ilgimdeki en büyük etken, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) oldu. Bu tabi ki benim için uzaya duyulan hayranlıktan öteye geçmemişti. Ancak Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında iki astronotunu bilimsel deneyler yapmak üzere uzaya göndermesi bana cesaret verdi. Astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatmasını izlemek üzere ABD'ye giderken uçakta karar verdim, 'Ben de uzaya gidebilirim' dedim. Eşim, abim, kuzenlerim ve çok yakın arkadaşlarımın yanı sıra Gezeravcı ve Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu da beni yalnız bırakmadı. Onların ve ailemin desteğiyle ABD'de çok güzel bir deneyim yaşadım. Türkiye'nin adını ve bayrağını bir kez daha uzayda temsil etmek gurur vericiydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır da telefon görüşmemizde fırlatmanın başarılı geçmesine sevindiğini söyledi."

"İlerleyen dönemde yatırımlarımı bu alana kaydırabilirim"

Erdem, uzay konusunda bütün milletlerin birlikte barış içinde çalıştığına, bunun dünya barışına da destek olmasını beklediğine işaret etti.

Uzaya ilgisinin bundan sonra da süreceğini ve belki ilerleyen dönemde yatırımlarını bu alana kaydırabileceğini belirten Erdem, "Uzay istasyonlarının kurulması için şirketler yatırımlar yapıyor, belki biz de bunun bir parçası olabiliriz, bu çok hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla burada yapılan yatırımların gelecek 10-20 yılda önemini göreceğiz. Ben ayrıca uzaya ilgisi olan ve bireysel olarak uzaya gitmek isteyenlere kendi sürecimle ilgili bilgi de verebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Blue Origin, Havacılık, Politika, Ekonomi, Kültür, Dünya, Uzay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdem, Uzay Yolculuğuna Türk Bayrağı ile Gitti - Son Dakika

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