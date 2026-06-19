Erdemir Madencilik İSO 500 Listesi'nde - Son Dakika
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Erdemir Madencilik İSO 500 Listesi'nde

19.06.2026 10:59
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2025 İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Araştırması'nda Erdemir Madencilik listeye girdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmada Sivas'ta faaliyeti bulunan Erdemir Madencilik listeye girmeyi başardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 Listesi'ne giren Erdemir Madencilik'i tebrik etti.

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarına göre, Odamıza kayıtlı bir firmamız Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başarmıştır" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Sivas'ta üretim yaparak bu prestijli listede yer almayı başaran odamız üyesini gönülden tebrik ediyorum. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını desteklemeyi, büyüme hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erdemir Madencilik İSO 500 Listesi'nde - Son Dakika

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