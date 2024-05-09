Erdemli'de Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erdemli'de Kiraz Hasadı Başladı

Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı. Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi. Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi. Kara, gazetecilere, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi. Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, 'Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.' dedi. Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu: 'Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor.' Uzlar, hasadın 45 gün sürmesini beklediklerini kaydetti.

09.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde açık alanda üretilen kirazın hasadına başlandı.

İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda ilk hasat, Koramşalı köyündeki bahçelerde yapıldı.

Hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, birlikte ürün topladığı çiftçilere bereketli sezon diledi.

Sandıklara konulan kirazlar, araçlara yüklendikten sonra hale gönderildi.

Kara, gazetecilere, kirazın ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını, bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte beklendiğini söyledi.

Köyün, kiraz üretimiyle anıldığını dile getiren Kara, "Köyümüz 15-20 yıldır tamamen kiraz üreticiliğine yöneldi. Erkenci kiraz yetiştiriciliğiyle akla geliyor. Kalitesiyle ünlü kirazımız, Rusya, Balkanlar ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Üreticilerden Bedir Uzlar da meyve kalitesinden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kiraz sayesinde günlük yaklaşık 500 kişinin çalıştığı ortam oluştu, köy 'kiraz diyarı' haline geldi. Meyveler kalitesine göre kilogramı 50 ila 70 lira arasında alıcı buluyor. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Bursa gibi kentlere de sevkiyat yapılıyor."

Uzlar, hasadın 45 gün sürmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Kara, Balkanlar, İstanbul, Erzurum, Ekonomi, Erdemli, Ankara, Bursa, Kiraz, Rusya, Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemli'de Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement