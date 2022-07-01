Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var - Son Dakika
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Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var

01.07.2022 13:08

NATO Zirvesi sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanacak asgari ücret ek zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi sonrası basın mensuplarıyla soru-cevap şeklinde bir söyleşi gerçekleştirdi.

"KOMİSYON EN İDEAL SEVİYEYİ BELİRLEYECEK"

Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ RAKAMI KENDİSİ AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarını tamamladı. Komisyon dün ikinci kez toplanırken yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var - Son Dakika


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