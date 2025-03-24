Erdoğan'dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Kazanımlara halel gelmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan'dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Kazanımlara halel gelmesine izin vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle ekonomide suni bir dalgalanma olduğunu belirterek, "İlizyon ortadan kalktığında yaşananların anlamsızlaştığı anlaşılacaktır. İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

24.03.2025 18:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ PROGRAMINDA KARARLILIK VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte gerçekleşen protesto gösterilerine değinen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"CHP'NİN HUKUKU HİÇE SAYAN TEPKİSİ EKONOMİDE TEMELSİZ SUNİ DALGALANMAYA SEBEP OLMUŞTUR"

"Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Ana muhalefet partisi kadroları eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir. Biz sadece işimize bakıyoruz, milletimize hizmete odaklanıyoruz. Ekonomi, güvenlik, savunma, demokrasi adaletiyle güçlü bir Türkiye inşa etmeye odaklanıyoruz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, sadece bugünün meselelerini çözmekle kalmayıp, Türkiye'yi yarının dünyasına çok güçlü şekilde hazırlayacağız. CHP'nin yolsuzluk operasyonuna verdiği hukuku hiçe sayan tepki, diğer alanlarla birlikte ekonomide temelsiz suni dalgalanmaya sebep olmuştur. İlizyon ortadan kalktığında yaşananların anlamsızlaştığı anlaşılacaktır.

"EKONOMİ POLİTİKASINDAKİ KAZANIMLARA HALEL GELMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Uyguladığımız ekonomi politikasındaki kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Tarihi seviyelerde düşük cari açık, işsizlik oranlarına ulaştık, mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık. Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirdik. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin yaralarını süratle sarmayla başladık. Bu başarıların hepsini de büyük emek, sabır ve kararlılıkla elde ettik. Ekonomi programımızı uygulamayla aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

"ELİMİZDEKİ ARAÇLARI ETKİN ŞEKİLDE KULLANARAK SON PİYASA DALGALANMASINI BAŞARIYLA YÖNETTİK"

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız ve ilgili kurumlarımız sağlam uygulama ve güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyonla çalışıyor. Bundan sonra proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tüm tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir. Elimizdeki araçları etkin şekilde kullanarak son piyasa dalgalanmasını başarıyla yönettik. Etkilerini sınırla ve geçici hale getirdik.

"GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÜLKEYE ATEŞİ ATMAK İSTEYENLERİN HIRSLARINA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Şahsi menfaatleri için gözlerini kırpmadan ülkeye ateşi atmak isteyenlerin hırslarına teslim olmayacağız. Türkiye bugünlere sınana sınana gelmiştir. Son 23 yılda nice badireyi atlattık, saldırıyı püskürttük, nice pusudan yara almadan çıktık. Aziz milletimizin hakkını, hukukunu, onurunu korumak konusunda en küçük geri adım atmadık. Herkes artık Türkiye'nin eskisi gibi 3-5 çığırtkanın bağırmasıyla 3-5 vandalın ortayı karıştırmasıyla bir ülke olmadığı bir kez daha görülmüştür. Milletimizin bize daha da güvenmesini bekliyorum."

Erdoğan\'dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Kazanımlara halel gelmesine izin vermeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Kazanımlara halel gelmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Tuna Han:
    RTE konustuysa eğer vaziyet alın yıkım geliyor evinize un yağ şeker en azından temel gıdaları stok yapın zamlar kapıda piyasa demek ki daha kötüye gidecek 70 6 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Halk demokrasi özgürlük ve adil bir hukuk istiyor adil bir seçim istiyor bakalım kim kazanacak görelim. 61 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ne yapacaksınız?Bugün dolar 40 lirayı geçmiş...Haftaya 50 lira...Sırf kendi kolduğunu korumak için 11 milyar doları yaktınınız...Halkın zaten büyük bir kısmı fakirlikle boğuşurken birde böyle bir maceraya girerek halkın daha da fakirleşmesine sebebiyet verdiniz...Aylardır faiz indirimine başlamıştınız.Şimdi Onuda yapamayacaksınız...!Nasıl izin vermeyeceksiniz...?O kadar ekonomik güçünüz vardı da neden emeklileri açlık sınırının altında maaşa mahkum ettimiz...?Sizin bu milleti düşündüğünüz yok!İşiniz güçünüz yandaşlarınızı,çevrenizi ve kolduğunuzu korumak...benim şahsen fikrim,sizin başka bir derdinizin olduğunu sanmıyorum...Bildiğim tek şey var bu film bundan sonra kopar... 44 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne kazanimi.. son bilmem kac ayin zorlama gelirinin yuzde 40'i 3 gunde gitti su siralar.. kazanimdaki su kaz ile kazanan farkli biraz galiba.. 36 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpk reco bahço apo maşallah demlenmeye devam 25 3 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    ee sormazlarmi reis adama sen içeri girdigindede insanlar toplanmıştı diye sormazlarmi adama Gökçek ve topbasi fetoden görevden alıp hiç sorusturma geçirmeleri nedir diye unutma reis kim olursan ne olursan ol hüküm sahibi yüce ALLAH c.c.tir 24 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Ülke bitik son demleri siyasal İslam badem yağı tarikato marikato hırsızlık demek 21 2 Yanıtla
  • GÜLTEKİN DEMİRBAŞ:
    Canım ekonomistim benim. Bildiğin ekonomiyle coktuysek bilmeseydin ne olurduk kim bilir... Ülkenin ırzına geçti dolar euro. Ahh rahmetli ecevit ah. Ahın tutar inşallah 15 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kazanım derken başkanım ?? 12 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ekonomik sıkıntı yalan.3 günde 20 milyar dolar yaktık..Bundan alâ zenginlik mi olur.. 12 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Kazanımlara halel gelmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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