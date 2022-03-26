Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir - Son Dakika
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Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir

26.03.2022 09:05
Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir

Asgari ücrete ikinci zam tartışmasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum" sözleriyle hevesler kırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla tartışmalar yeniden başladı rakamlar konuşuluyor.

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ikinci zamma kapıyı kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla umutları tekrar yeşertti.

"VATANDAŞIMIZDAN BÖYLE BİR ŞEYİ ESİRGEMEYİZ"

Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullanmıştı. Dün NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." dedi.

İKTİDAR KURMAYLARI HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Erdoğan'ın açıklamaları ikinci zam beklentisini tekrar güçlendirirken, Ankara kulislerinde iktidar kurmaylarının zam hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Nisan ayında hem işçi hem de işveren tarafı ile görüşmeler yapacak olan kurmaylar, haziran ayında ikinci zammın uygulanmasını istiyor.

850 TL'LİK BİR ARTIŞ KONUŞULUYOR

Yapılacak zamda ise açlık sınırı ve enflasyon rakamlarının baz alınması gündemde. Kulis bilgilerine göre 850 TL'lik bir zamla asgari ücretin 5.100 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

YORUMLAR (1)
  • Gökhan Özel: Bunlar bir sonraki zamlarin yapilabilmesi icin asgari ucrete zam yaptik deyip ,diger kalemlere zam yapilmasi gereken kucuk oyunlar icin bu yolu kullaniyorlar ,yoksa kim dusunsun seni beni... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan,... Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret) Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan,... Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın 'esirgemeyiz' sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir - Son Dakika


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