ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Türkiye için faiz tahminlerini yükseltti

Orta Vadeli Program'ın (OVP) dün açıklanmasının ardından ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley bugün bir değerlendirme notu yayımladı. Bankanın iki ekonomisti Hande Küçük ile Alina Slyusarchuk imzalı "OVP: Daha fazla sıkılaşma geliyor" başlıklı notta, yeni faiz tahminlerine de yer verildi. Morgan Stanley, 2023 sonu için yüzde 30 olan Merkez Bankası (TCMB) politika faizi beklentisini yüzde 35'e yükseltti.

SEÇİMLERİN ARDINDAN YÜZDE 40'A YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Banka, TCMB'nin eylül toplantısında 500 baz puan, ekim ve kasım toplantılarında 250'şer baz puan faiz artırmasını, böylece reel faizlerin 2023 sonunda, yüzde 33'lük 2024 sonu enflasyon beklentisine göre pozitif bölgeye geçmesini bekliyor. Banka, TCMB'nin politika faizini Mart 2024'teki seçimler sonrasında ise yüzde 40'a yükseltmesini bekliyor.

TEMMUZ AYINDA 250 BAZ PUAN ARTIŞ

Yeni TCMB yönetimi, politika faizini haziran toplantısında 650 baz puan, temmuz toplantısında 250 baz puan ve ağustos ayı toplantısında 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINA İŞARET ETTİLER

Banka, faiz tahminlerini yükseltmesinin gerekçesi olarak, sıkı para politikasına verilen siyasi desteğe, OVP'deki güçlü enflasyonla mücadele vurgusuna ve OVP'de yer verilen enflasyon tahminleri üzerindeki yukarı yönlü risklere işaret etti. Erdoğan'ın dün OVP toplantısında yaptığı açıklamaya dikkat çeken ekonomistler, bu açıklamanın sıkı para politikasına daha güçlü siyasi desteği yansıttığına dikkat çektiler.

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNİ İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Erdoğan, dün OVP'nin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçimden önce ileri sürdüğü "faiz sebep enflasyon neticedir" tezinin tam tersini ileri sürerek "Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz" demişti.

"MEVDUATA DÖNÜŞ HEDEFİ" AÇIKLAMASINA İŞARET ETTİLER

Erdoğan'ın dün kur korumalı mevduattan (KKM) TL mevduata dönüş hedefini de dile getirdiğine işaret eden Morgan Stanley ekonomistleri, bu açıklamanın da 2024 için faizlerin daha yüksek olması tahminini desteklediğini belirttiler. Erdoğan dünkü konuşmasında ayrıca, "Kur Korumalı Mevduatlarımızın, kur istikrarının pekiştiği bir zeminde, Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız" ifadelerine yer vermişti.