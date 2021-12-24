Erdoğan, sadece TÜSİAD'a değil TOBB'a da kızgın: Garip garip açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan canlı yayında doların 18 lirayı aştığı dönemde TÜSİAD'ın bildirisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

İKİ KURUMDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz." demişti.

"KİMSE BASKI GÖRÜYORUM DİYEMEZ"

Canlı yayında bu konu hakkında soru sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kuruma da sert çıktı. Erdoğan, "Özellikle ülkesinin ve milletinin hayrına düşman olanlar yine iş başında. Biz ekonomik bağımsızlık mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Halkımızın desteğiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar haziranda görüşme yapmışlar. Tam bu olayın patlak verdiği gün Bay Kemal bir mesaj atıyor. Türkiye'nin en önemli kuruluşu Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor.Ona bağlı kuruluşlar buna benzer açıklamalar yapıyor. Bizim dayanışma halinde olmamızın gerektiği dönemde kimse, 'Aşağıdan baskılar geliyor, o yüzden bu açıklamayı yaptık' diyemez. En çok baskıyı hükümet görür." dedi.

"19 YILDIR BUNLARLA SAVAŞ HALİNDEYİM"

Bu tarz günlerde siyaset yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Böyle bir gün siyaset yapma günü değildir. Eğer burada parana değer biçiyorsan, gerçekten yerli ve milliysen gereğini yapacaksın. Demek ki sen ne yerli ne de millisin. Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için çalışıyoruz. Faiz zulüm düzenidir, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz de bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim." ifadelerini kullandı.