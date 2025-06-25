Türkiye'nin Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Ertuğrul Gazi, 2021'den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 4 yıldır hizmet veren Ertuğrul Gazi FSRU'ya ilişkin bilgi verildi.
BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde bulunan Ertuğrul FSRU ile ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"2021'den bu yana kesintisiz olarak işletmede olan gemimiz bugüne kadar 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaparak tek başına büyük bir başarıya imza attı. Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi 4 yaşında. 4 yılda 8,5 milyar metreküp doğal gaz ulusal boru hatlarına enjekte edildi. Bu rakam İstanbul'un 2, Ankara'nın 4, İzmir'in 11 yıllık konut doğal gaz tüketimine eşit. 3 futbol sahası uzunluğunda, Galata Kulesi yüksekliğinde. Tamamen Türk personelle 1460 gündür kesintisiz hizmette."
Son Dakika › Ekonomi › Ertuğrul Gazi FSRU 4 Yılda 8,5 Milyar Metreküp Gazlaştırdı - Son Dakika
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