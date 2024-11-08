Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Erzin OSB\'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Erzin OSB'de altyapı ve yol yapım çalışmaları için tören düzenlendi. Hatay'da inşa süreci hızlandı.

08.11.2024 19:17
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Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı ve yol yapım çalışmalarına başlanmasından dolayı tören gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Valilik koordinesinde Turunçlu Mahallesi'ndeki Erzin OSB'de 8,6 kilometrelik altyapı ve yol yapılacak alandaki törende, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından şehrin ihya ve inşası için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yapılacak yol ve altyapının Erzin OSB'deki ticaret hareketliliği için önemli olduğunu ifade eden Masatlı, "Geçen yıl burada tahsis edilen parsellerdeki ilk inşaatların başlamasıyla ilgili alınan karardan sonra özellikle Erzin bölgemizde ciddi bir çalışma başladı. Bu bakımdan da burada altyapıyla ilgili gerek yol, gerek kazı, gerek diğer altyapılarla ilgili ihalemizi tamamlamış durumdayız. Bugün de inşallah temelini atacağız. Altyapımızın başta Erzin Organize Sanayi Bölgemiz olmak üzere Erzin ilçemize, Hatay ilimize ve Türk sanayisine hayırlar getirmesi temennisinde bulunuyorum." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de devletin tüm kurumlarının Hatay'ın ayağa kalkması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan da çalışmalar tamamlandığı zaman yapılacak yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sunulacağını anlattı.

Konuşmaların ardından çalışmaların başlatıldığı törene, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sanayi sektöründen yatırımcılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzin OSB'de Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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