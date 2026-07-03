Erzincan\'da Broiler İşletmesi İncelendi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Mollaköy beldesi Tepecik Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibesiyle kurulan 18 bin baş kapasiteli broiler işletmesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Koçaker, Erzincan Enerji Ltd. Şti.'ne ait işletmenin üretim kapasitesi, teknik altyapısı ve yetiştiricilik faaliyetlerini yerinde inceledi.

İşletme yetkilileriyle bir araya gelen Koçaker, üretim süreçleri hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımların yerinde takip edildiği belirtilerek, modern hayvancılık işletmelerinin üretime, istihdama ve Erzincan ekonomisine katkı sağlaması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. - ERZİNCAN