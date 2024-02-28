Erzincan'ın Akyazı bölgesinde Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'ın Akyazı bölgesinde Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı

Erzincan\'ın Akyazı bölgesinde Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı

Erzincan'ın Akyazı bölgesinde yapılması planlanan Jeotermal Sera TDİ OSB için alanda inceleme yapıldı. Valilik tarafından jeofizik etüt çalışmaları için bölgede incelemeler gerçekleştirildi. Jeotermal kaynağa yönelik sıcaklık, derinlik ve debi başta olmak üzere jeofizik etüt yapılacak.

28.02.2024 10:39
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Erzincan'ın Akyazı bölgesinde yapılması planlanan Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı.

Merkez Akyazı bölgesinde bin dönümlük alanda yapılması planlanan Jeotermal Sera TDİ OSB için alanda inceleme yapıldı. Bu kapsamda arazide Valilik tarafından yapılması planlanan jeofizik etüt çalışmaları için Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan KUDAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek ve Erzincan İl Özel İdaresi teknik ekiplerince bölgede incelemeler gerçekleştirildi. Bahse konu bölgede Valiliğin koordinasyonunda KUDAKA destekleriyle alanda bulunan jeotermal kaynağa yönelik sıcaklık, derinlik ve debi başta olmak üzere jeofizik etüt yapılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'ın Akyazı bölgesinde Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'ın Akyazı bölgesinde Jeotermal Sera TDİ OSB için yerinde inceleme yapıldı - Son Dakika
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