Erzincan'da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erzincan'da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor

Erzincan\'da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor
19.08.2025 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da jeotermal sera inşaatları devam ediyor, domatesler Romanya'ya ihraç ediliyor.

Son yıllarda Erzincan'da yapılan yatırımlarla ivme kazanan ve bölgede liderliğe oynayan Erzincan'da jeotermal su kaynağının bulunmasının ardından bölgede jeotermal sera yatırımları devam ediyor.

Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde sera varlığı giderek artmaya devam ediyor. Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde bir yandan sera inşaatları devam ederken, öte yandan Erzincan'da 2 yıl önce inşa edilerek faaliyete başlayan 30 dekarlık sera alanında gelişmeler devam ediyor.

Erzincan'da kurulan jeotermal serada üretim sürüyor ve üretilen domates Romanya'ya ihraç ediliyor. Bölgedeki üretim Erzincan ve seracılık sektörü açısından umut oluşturdu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, jeotermal sera inşaatlarının devam ettiği Ekşisu bölgesinde incelemelerde bulunarak, Ertuğrul Sarıdağ'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede 30 dekarlık jeotermal sera alanında üretimde başarılı bir sezon daha geride kalırken, bu seraya bitişik parsellerde ilk etapta 63 dekarlık alanda sera inşaatları devam ediyor. Firma yetkilisi Ertuğrul Sarıdağ, hali hazırda 30 dekarlık jeotermal sera alanının faaliyet gösterdiğini, 63 dekar alanda inşaatın devam ettiğini ve kısa vadede bölgedeki jeotermal sera varlığının 473 dekara ulaşacağını söyledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ise, ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı Erzincan'da tarım sektörünün yatırımlara devam ettiğini ve bölgenin yıldızı olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. İl Müdürü Koçaker, önümüzdeki süreçte Erzincan'daki sera varlığının hızla artacağını, üretilen sebzenin hem bölgeye hem de dış pazarlara gönderileceğini vurguladı. Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarıma dayalı yatırımlarda, yatırımcıların önünü açtığını, coğrafi şartlar ve iklimsel özellikler açısından farklı bir ortam sunan Erzincan'da, seracılığın karlı bir sektör olarak öne çıktığını kaydetti. Hali hazırda Erzincan'da üretim yapan jeotermal seranın Erzincan'dan Romanya'ya domates gönderdiğini ifade eden İl Müdürü Alper Koçaker, önümüzdeki süreçte Erzincan seralarında üretilecek sebzenin Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine ihraç edilebileceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, İhracat, Romanya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
07:49
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 08:23:23. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.