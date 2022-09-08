Ev ekonomisine salça katkısı - Son Dakika
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Ev ekonomisine salça katkısı

08.09.2022 09:47
Ev ekonomisine salça katkısı

Erzincan'da kış aylarının yaklaşmasıyla salça kazanları kaynamaya başladı.

Erzincan'da kış aylarının yaklaşmasıyla salça kazanları kaynamaya başladı. Vatandaşlar yıllardır atalarından dedelerinden ne görürlerse aynı usulle salça yapıyorlar.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası hazırlığına başlandı. Büyük bir titizlikle domatesleri doğrayan kadınlar kendi salçalarını kendileri yapıyor. Uzun yıllardır gelenek haline gelen salça yapımı ilk olarak küçük küçük doğranan domatesler, odun ateşinde yaklaşık 3 saat kaynatıldıktan sonra tuzu atılıyor ve yaklaşık 1 saat daha kaynatılan domatesler salça haline geldikten sonra soğumaya bırakılıyor. 12 saat soğumaya bırakılan salça daha sonra kullanıma hazır hale geliyor.

"8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonrasında oluyor"

Üç kilo domatesten yaklaşık 1 kilo salça çıktığını kaydeden Sultan Gürler, "200 kilo domates aldık. 25 kilo da kırmızıbiber katıyoruz içine. 200 kiloya 30, 35 kilo kadar biber olsa yeterli. Şuanda domatesle kırmızıbiberi kaynattık, iyice eridi. Bundan sonra domatesin suyunu makineden geçireceğiz ve ondan sonra salça yapmaya devam edeceğiz. Çok meşakkatli bir iş. Salça makinesinden geçirdiğimiz salçayı şimdi tekrar kaynatmaya başladık. Yaklaşık 3-4 saat sonra salçamız olacak. Biz böyle karıştırmaya devam edeceğiz. 8-9 saatlik uzun bir uğraştan sonra salçalarımız bitti. Yaklaşık 70-80 senedir ilçemizde bu salçalar üretiliyor. Bu tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. İnsan sağlığı için çok faydalı bir üründür. Ev ekonomisine salça katkısı oluyor" dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Demirözü, Bayburt, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev ekonomisine salça katkısı - Son Dakika

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