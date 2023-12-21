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Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım Ayı Sonu İtibarıyla 69 Bin 689 Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım Ayı Sonu İtibarıyla 69 Bin 689 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Erzincan'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 689 oldu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Ayrıca, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %48,4 artış gösterdi.

Erzincan\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım Ayı Sonu İtibarıyla 69 Bin 689 Oldu
21.12.2023 - 10:25,
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Balıkesir'de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 582 bin 913 oldu. Türkiye'de Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK' ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 582 bin 913 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47'1'i otomobil, yüzde 37'si motosiklet, yüzde 9'u kamyonet, yüzde 3,9'u traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,6'sı minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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