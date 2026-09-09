Erzincan'da tulum peyniri üreticileri kalite standartları için Vali Aydoğdu ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da tulum peyniri üreticileri kalite standartları için Vali Aydoğdu ile bir araya geldi

Erzincan\'da tulum peyniri üreticileri kalite standartları için Vali Aydoğdu ile bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da tulum peyniri üreticileri, üretim standartlarının yükseltilmesi ve taleplerini iletmek üzere Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplandı. Toplantıda kaliteli üretimin ekonomik katkısı vurgulanırken, kooperatif kurulması ve mera yollarının iyileştirilmesi gibi talepler de ele alındı.

Erzincan'da tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin değerlendirildiği toplantıda, tulum peyniri üretiminin standartlarının yükseltilmesi ve üreticilerin talepleri ele alındı.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Kocaker, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile kentte faaliyet gösteren tulum peyniri üreticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aydoğdu, Erzincan'ın en önemli güçlü yönlerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Erzincan tulum peynirinin üretiminde coğrafi işaret şartları ile Avrupa tescil kriterlerine uygun, belirli standartlarda ve yüksek kalitede üretim yapılmasının önemine dikkati çeken Aydoğdu, üretimde kalite ve standardizasyonun ekonomik açıdan üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Aydoğdu, "Ürettiğimiz gıdayı ve ürünleri ne kadar nitelikli, kaliteli ve içeriği belli ürünler olarak üretirsek, birlik ve beraberlik içerisinde ne kadar gayret gösterirsek ekonomik anlamda da üreticilerimize sağlayacağımız katkı o kadar büyük olacaktır." dedi.

Uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarıyla kentteki küçükbaş hayvan varlığının 840 bin seviyesine ulaştığını aktaran Aydoğdu, Erzincan'ın üretim gücünü artırmak, yerel değerleri korumak ve ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü hale getirmek amacıyla sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca peynir üreticileri kooperatifinin kurulması, mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan mera yollarının iyileştirilmesi ve kullanılmayan meraların kiraya verilmesi konuları başta olmak üzere üreticilerin talepleri görüşüldü.

Toplantı, sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Kalite, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da tulum peyniri üreticileri kalite standartları için Vali Aydoğdu ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu Konu: İnternet yasakları Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu! Konu: İnternet yasakları
İsrail’de dengeler değişiyor Netanyahu’ya rakibinden 7 puan fark İsrail'de dengeler değişiyor! Netanyahu'ya rakibinden 7 puan fark
Yemen’in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

08:34
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar Bu kez rakibi insan değil
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
08:12
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
07:19
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 08:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da tulum peyniri üreticileri kalite standartları için Vali Aydoğdu ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement