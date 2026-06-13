Erzincan\'daki HES\'ler, Yerli Enerjiye Katkı Sağlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzincan'da bulunan Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Barajı ile hidroelektrik santrallerinin (HES) yerli ve yenilenebilir enerji üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan'da bulunan Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 Barajı ve HES tesislerinin toplam kurulu gücünün 189,23 megavat olduğunu belirtildi.

Tesislerin yıllık ortalama 683,97 gigavatsaat enerji üretim potansiyeline sahip olduğunu aktaran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, santrallerin işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar toplam 5 milyar 849 milyon 640 bin kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Balta, hidroelektrik santrallerinin yerli ve temiz enerji üretimiyle ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, tesislerin dışa bağımlılığın azaltılmasına destek verdiğini kaydetti.

Hidroelektrik santrallerinin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyar 880 milyon lira katkı sağladığını belirten Balta, enerji arz güvenliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - ERZİNCAN