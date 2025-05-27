Erzincan Tulum Peyniri AB'den Coğrafi İşaret Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 32. ürün olduğunu belirterek, "Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin AB'de coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, "Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Tanoğlu'nu, Erzincan TSO Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 77 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA