Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında yapıldı.
Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?