Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; temmuz ayında ilana çıkan sanayi parsellerine yönelik tahsis başvuruları değerlendirilirken bölgede devam eden altyapı yapım işine ilişkin kararlar alındı. Ayrıca, mevcut firmaların genel durumu ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi sunuldu; bölge genelinde sürdürülen doğal gaz altyapı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM