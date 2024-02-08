Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nda İş Dünyasıyla Buluştu

Ekonomi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda Erzurum iş dünyası ile bir araya geldi.

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile birlikte ETSO'ya gelen Başkan Sekmen'i, Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri karşıladı.

Başkan Özakalın'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Özakalın, Başkan Sekmen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin ve iş dünyasının problemlerinin çözümünde istişare ve ortak aklın önemine değindi. Başkan Sekmen'in iş dünyasının meselelerine yakından vakıf olduğunu belirten Başkan Özakalın, şehrin ve iş dünyasının sorunlarını birlik ve beraberlik ruhuyla çözüme kavuşturulacağının altını çizdi. Özakalın, Başkan Sekmen'in katılımıyla düzenlenen benzer toplantıları daha sık gerçekleştirmeyi istediklerini ifade etti.Toplantıda daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum iş dünyası ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet dönemi içerisinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşmasına devam eden Başkan Sekmen, belediyenin kapılarının bütün vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Başkan Sekmen İş Dünyasına Teşekkür Etti

Konuşmasında özellikle, il genelinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları, tarihi eserlerin bakım ve onarımı, kentsel dönüşüm, sosyal ve kültürel faaliyetler, kış turizmi projeleri ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Sekmen, şehrin kalınmasının tek yolunun sanayileşmeden geçtiğini vurguladı. 2. OSB Yönetimi olarak başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın tam bir koordinasyon içerisinde görev yaptığını kaydeden Başkan Sekmen, bu konuda Başkan Özakalın'ın nezdinde 2. OSB'nin her aşamasını takip eden ve iş dünyası adına taşın altına elini koyan ETSO'ya teşekkür etti.

Başkan Sekmen, Erzurum'un hak ettiği konuma ulaşması için Başkan Özakalın'ın ifade ettiği gibi birlik, beraberlik, istişare ve ortak akılla hareket etmenin önemine değinerek, "Bu konuda iş dünyamızın pozitif yaklaşımı her türlü takdirin üzerindedir. Biz bu şehre hizmet etmek için yola çıktık. Eğer bir şeyler yapacaksak, bir hizmet sunacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Erzurum hepimizin Hizmet üretmek için var gücümüzle el birliği mesai gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Sekmen konuşmasının ardından iş insanlarının kendi sektörleriyle ilgili sorunlarını gündeme getirerek istişarelerde bulundular. Toplantının ardından Başkan Sekmen ve iş insanları birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - ERZURUM