Erzurum\'da 0-17 yaş aralığındaki çocuk sayısı 215 bin 93

2023 verilerine göre; Erzurum'da 0-17 yaş arılığı olarak ifade edilen çocuk sayısı 215 bin 93 oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26,0 oldu.
İllere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %69,0 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,1 ile Tunceli ve Sinop olduğu görüldü. 749 993 bin nüfuslu Erzurum'da 215 bin 93 çocuk tespit edildi. Bunlardan; 52 bin 839'ü 0-4 yaş grubunda, 63 bin 569'ü 5-9 yaş grubu, 61 bin 482'si 10-14 yaş grubu ve 37 bin 203'ü 15-17 yaş grubunda bulunuyor. Erzurum'da nüfusunun %28,7'si çocuk olarak ortaya çıktı.
2023 rakamlarına göre; Erzurum'da 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı %51,2 oldu. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı ise % 48,8şeklinde tespit edildi. - ERZURUM
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Aydın'da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na on binlerce kişi ziyaret etti. Fuarın en ilgi çeken standı ise İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu ve Belgesi veren Belgesem oldu. Çocuklar gerçek iş makinesi ile kum oynamanın keyfini yaşadı.
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Tesla, Çin pazarındaki satışlarını artırmak ve yerel rakipleriyle rekabeti sürdürmek için fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptı. Şirket, Model 3 için fiyatları yaklaşık 2 bin dolar düşürerek, yaklaşık 32 bin 600 dolara çekti. Benzer bir indirim, Model Y için de yapıldı. Bu adım, Tesla'nın Amerika'da da benzer fiyat indirimleri yapmasından hemen sonra geldi. Şirket, Amerika'da Model Y, X ve S modellerinde 2 bin dolarlık bir indirim yaptı ve otonom sürüş teknolojisinin fiyatını 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdü. Ancak şirketin Çin pazarında karşılaştığı zorluklar sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Tesla, 3 bin 878 Cybertruck elektrikli pikabı geri çağırmak zorunda kaldı, çünkü gaz pedalı bağlantısı riskli bir şekilde gevşeyebiliyordu. Tesla'nın Çin'deki fiyat indirimleri, şirketin elektrikli araç pazarında karşılaştığı artan rekabetin ve azalan satışların bir işareti. Fiyatları düşürerek rekabet etmeye çalışan Tesla, aynı zamanda güvenlik ve kalite sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bu gelişmeler, Tesla'nın 2024 yılını zorlu bir şekilde geçirdiğini ve şirketin elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmesi için önünde bazı önemli engeller olduğunu gösteriyor.
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday hasadı başlamadan çiftçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde fiyat ve prim desteğinin açıklanmasını istediklerini söyledi. Doğan, buğday üreticilerinin son yıllarda para kazanamadığını belirterek, fiyatın 15 liranın altında olması durumunda çiftçilerin zarar edeceğini ifade etti.
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Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı, hava sıcaklıklarının artmasıyla sezonu açtı. Tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin 12 ay boyunca ziyaret ettiği Gölyazı'nın vazgeçilmezi arasında olan tekne turları da start aldı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış yüzde 67,25 olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektöründe yıllık değişimler ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,20, imalatta yüzde 67,25 olarak kaydedildi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ürün kataloğu, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine katkı sağlıyor. Katalog, tarımsal ürünlerden el işi ürünlere, yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki kadın kooperatifleriyle yakın iş birliği içinde hazırlanan katalog, doğal ve el emeği ile üretilmiş yöresel ürünlere erişimi kolaylaştırıyor. BAKA yetkilileri, kadın kooperatiflerinin tanıtımı ve satış imkanlarının artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çarşı merkezinde devam eden iş yerlerinin inşa ve teslim sürecinin hızlanması gerektiğini belirtti. Başkan Sadıkoğlu, iş yerlerinin ne kadar hızlı tamamlanıp teslim edilirse, şehrin o kadar hızlı ayağa kalkacağını söyledi. Malatya'da deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 27 bin 500 bağımsız iş yerinin bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, inşası devam eden iş yeri sayısının artırılması ve sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
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