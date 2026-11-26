Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 ayında 6 bin 734 daireye yapı ruhsatı düzenlenirken, 2 bin 766 daire yapı kullanma izin belgesi (iskan) aldı. Geçen yılın tamamında ise 7 bin 821 daire için yapı ruhsatı, 2 bin 445 daire için iskan verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Erzurum'da 2026 yılının ilk çeyreğinde bin 351, ikinci çeyreğinde 3 bin 7, üçüncü çeyreğinde 2 bin 376 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise aynı dönemde ilk çeyrekte 586, ikinci çeyrekte 207, üçüncü çeyrekte 589 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 7 bin 821 olurken, bu rakam 2024 yılında 6 bin 597 olarak gerçekleşti. 2023 yılında 6 bin 3 daireye ruhsat verilirken, sayı 2022 yılında 3 bin 857'ye kadar geriledi. 2021 yılında ise 8 bin 878 daireyle 2010-2025 döneminin en yüksek yıllık ruhsat sayısına ulaşıldı.

Ruhsat sayısı 2017'de de 7 bin 935'e ulaştı

Erzurum'da 2010 yılında 5 bin 519 daireye yapı ruhsatı verildi. Bu sayı 2011'de 2 bin 361'e düştü; ardından 2012'de 4 bin 9, 2013'te 4 bin 926, 2014'te 4 bin 584 ve 2015'te 4 bin 962 olarak kayıtlara geçti. Ruhsat sayısı 2016'da 7 bin 561'e yükseldi ve 2017'de 7 bin 935'e ulaşarak dönemin en yüksek değerlerinden birini gördü.

Sayı 2018'de 5 bin 826'ya, 2019'da 3 bin 381'e indi; 2020'de ise 5 bin 660 olarak kaydedildi. 2021'de 8 bin 878 daireyle zirveye çıkan ruhsat sayısı, 2022'de 3 bin 857'ye geriledi ve izleyen yıllarda yeniden artış eğilimine girdi.

2025'in ikinci çeyreğinde 3 bin 172 daireye ruhsat verildi

Çeyrek dönemler bazında bakıldığında, 2010 yılında en çok ruhsat 3 bin 168 daireyle dördüncü çeyrekte verildi. 2011'de ilk çeyrekte 80 olan sayı, sonraki çeyreklerde sırasıyla 772, 754 ve 755 oldu. 2012'de en yüksek rakam bin 633 ile ikinci çeyrekte kaydedilirken, 2013'te bu sayı 2 bin 23'e ulaştı.

2014 yılında ikinci çeyrekte bin 990, 2015'te ise bin 607 daire için ruhsat düzenlendi. 2016'da ilk iki çeyrekte sırasıyla 2 bin 524 ve 3 bin 10 daireye ruhsat verildi; 2017'de ise üçüncü çeyrekte 2 bin 717 daireyle yılın en yüksek çeyreklik rakamı elde edildi.

2018'in ikinci çeyreğinde 2 bin 452, 2019'un üçüncü çeyreğinde bin 568 daireye ruhsat verildi. 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2 bin 196, 2021'in ikinci çeyreğinde ise 2 bin 510 daire ruhsat aldı. 2022'nin dördüncü çeyreğinde bin 353, 2023'ün aynı döneminde 2 bin 94 daire için ruhsat düzenlendi.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 2 bin 947 daireye ruhsat verilirken, 2025'in ikinci çeyreğinde 3 bin 172 daireyle son yılların en yüksek çeyreklik değerlerinden biri kaydedildi. 2025'in diğer çeyreklerinde ise ilk çeyrekte 460, üçüncü çeyrekte 2 bin 236 ve dördüncü çeyrekte bin 953 daireye ruhsat verildi.

İskan sayısında zirve 2019 yılında görüldü

Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayılarında en yüksek yıllık rakam ise 2019 yılında kaydedildi. Bu yıl 6 bin 115 daire iskan alırken, 2010 yılında bin 558 olan sayı 2011'de 2 bin 385, 2012'de bin 977, 2013'te 3 bin 592 ve 2014'te 3 bin 500 oldu.

2015 yılında 2 bin 376'ya düşen iskan sayısı, 2016'da 3 bin 852, 2017'de 3 bin 948 ve 2018'de 3 bin 562 olarak kaydedildi. 2019'da 6 bin 115 daireyle ulaşılan zirvenin ardından 2020'de 2 bin 880'e inen sayı, 2021'de 4 bin 31'e, 2022'de 4 bin 628'e ve 2023'te 5 bin 4'e çıktı. 2024 yılında 3 bin 121, 2025 yılında ise 2 bin 445 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

2019'un ilk çeyreğinde 3 bin 844 daire iskan aldı

İskan verilerinin çeyreklik dağılımına bakıldığında 2010 yılında en yüksek sayı 675 ile dördüncü çeyrekte görüldü. 2011 yılında dördüncü çeyrekte 831, 2012'de ikinci çeyrekte 856, 2013'te üçüncü çeyrekte bin 266 daire iskan aldı.

2014 yılında ilk çeyrekte bin 180, dördüncü çeyrekte bin 95 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. 2015 yılında en yüksek sayı 810 ile ikinci çeyrekte kaydedildi. 2016'da üçüncü çeyrekte bin 147, 2017'de ilk çeyrekte bin 292 ve 2018'de ilk çeyrekte bin 431 daire iskan aldı.

2019'un ilk çeyreğinde 3 bin 844 daireye iskan verilmesi dikkat çekti. Söz konusu yılda ikinci çeyrekte 292, üçüncü çeyrekte bin 90, dördüncü çeyrekte ise 889 daire yapı kullanma izin belgesi aldı. 2020'de ilk çeyrekte bin 100, 2021'de bin 351, 2022'de bin 462 ve 2023'te bin 877 daireyle dördüncü çeyreklerde farklı dönemlerin yüksek rakamları kaydedildi.

2024'ün dördüncü çeyreğinde bin 410 daireye iskan verilirken, 2025'te ilk çeyrekte 504, ikinci çeyrekte 910, üçüncü çeyrekte 704 ve dördüncü çeyrekte 327 daire yapı kullanma izin belgesi aldı. 2026'nın ilk üç çeyreğinde ise sırasıyla 586, 207 ve 589 daire iskan aldı.

TÜİK tarafından yayımlanan tabloda 2024 ve 2025 yılları ile 2026 yılının ilk ve ikinci çeyrek verilerinin revize edildiği belirtildi.