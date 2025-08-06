Erzurum\'da Girişimciler İçin Destek Ziyareti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a, ASKON Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum'a yapılacak yatırımlar adına desteklerini birlik, beraberlik içerisinde sürdüreceklerini, Erzurum'un genç girişimcilik potansiyelini, iş dünyasına katkıları ve gençlerin iş hayatına entegrasyonu hakkındaki görüşlerini paylaşan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kulu Üyesi Saim Özakalın, girişimci ruhun desteklenmesi ve iş dünyasının ortak akıl çerçevesinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Özakalın,"Erzurum'un genç iş insanları olarak bir araya gelerek, şehrimizin ekonomik büyümesine katkıda bulunma yolunda atacağımız adımları ve vizyonumuzla, Gençler olarak, iş dünyasına katılımımızı ve desteklenmemizi sağlayacak adımları ele almak istiyoruz. ASKON Erzurum Şube Başkan Yavuz Selim Turan'a, Yönetim Kurulu Üyerline yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

ASKON'un bu süreçte önemli bir paydaş olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise, şehrin kalkınması adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını belirtti. Başkan Turan, nazik ziyaretinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özakalın'a, Ticaret Borsası Başkanı Oral'a teşekkür etti.

Turan, 'Şehrimizin rekabet gücünü artıracağız'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Yönetim Kurulu Üyelerimle birlikte, genç girişimciler olarak Erzurum'un ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, yeni fikirler ve projeler üretmek için bu onurlu görevi üstlendik. İş dünyasında gençlerin daha fazla yer alması, şehrimizin rekabet gücünü artıracaktır. Bizim için önemli olan Erzurum'da iş dünyamızın sürekli büyüyen bir yapıya bürünmesidir. El ele birlikte daha güçlü kalkınabilir Erzurum için birlikteliğimize kuvvetli güç birliğimize ihtiyacımız var. Bunu da birlikteliğimizle başaracağımıza inanıyorum. Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli Başkanı Saim Özakalın'a, Ticaret Borsa Başkanımız Hakan Oral'a teşekkür ediyorum." - ERZURUM