Erzurum\'da Hayvancılığa Destek Projesi

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle Erzurum'da yetiştiricilere 127,7 milyon TL kredi kullandırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Tarım şehri olan Erzurum ili geniş çayır mera varlığı ve geçmişten gelen hayvancılık kültürü ile hayvancılıkta potansiyelleri yüksek bir şehirdir. İlimiz 710 bin büyük baş 837 bin küçükbaş hayvan sayısı ile ülkemiz hayvancılığına yön vermektedir. Küçükbaş hayvancılıkta mera hayvancılığı ile 1,2 milyon civarında küçükbaş hayvan sayısına ulaşılabilmektedir. Tarımsal yaklaşımlarımızın başında kırsal yaşamı güçlendirmek gelmektedir. Bu yaklaşımlardan biriside " Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" dir" denildi.

690 yetiştirici desteklendi

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle Erzurum Valiliği himayesinde, Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amaçlanıyor. Proje 2020 yılında Erzurum Valiliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol ile başladı. Bugüne kadar 6 bin 646 başvuru yapıldı ve 690 yetiştirici 67 bin 746 küçük baş hayvanla kırsalda üretime değer katması için 127,7 milyon TL kredi kullandırıldı. Son yapılan düzenleme ile 2024 yılında üretici başına kullandırılabilecek kredi miktarı olan 600 bin TL'lik oran 1,2 milyon TL'ye çıkarıldı. - ERZURUM