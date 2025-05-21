Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Yeni Proje - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Yeni Proje

21.05.2025 17:37
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Erzurum'da 750 kişilik istihdam garantili müşteri hizmetleri eğitimi başlıyor, kadınlara öncelik verilecek.

Erzurum'da kadın istihdamı artacak

ERZURUM - Erzurum'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle 750 kişilik istihdam garantili müşteri hizmetleri eğitimi başlıyor. İstihdamda kadın önceliği olacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş., Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında eğitim süresince 70 bin TL'ye yakın maddi destek sağlanacak. Eğitim süresi 780 saat ve 4 ay sürecek. Katılımcıların en az %60'ı eğitim sonrası işe alınacak. Başlangıç tarihi: 25 Haziran 2025 ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Proje kapsamında kadın istihdam oranın yüzde 80'den fazla olmasının hedeflendiği vurgulandı.

ETSO'da düzenlenen protokol imza törenine Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, ETSO Başkanı Saim Özakalın, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve firma temsilcileri katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleğinde kurslar düzenlenecek. Mesleki eğitim kursları; 10 Haziran 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, aylık taleplere göre 25 kişilik gruplar halinde başlatılacak. Her kurs grubu; 104 fiili gün, 4 takvim ayı süresince, haftada 6 gün, günde 7,5 saat olmak üzere haftalık 45 saat eğitim alacak şekilde planlanmış olup toplam kurs süresi 780 saat olacak.

(MEP-MEK-NK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Yeni Proje - Son Dakika

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