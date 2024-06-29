Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Toplantısı

Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' çalışmaları paylaşıldı ve Erzurum'un öncü il olduğu vurgulandı. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi ile staj protokolü hazırlıkları ve İşimiz Temiz Projesi'nin programı gibi konular da görüşüldü.

29.06.2024 11:39
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Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, aylık olağan toplantısını yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Haziran ayı olağan toplantısını, Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirdi.

Kurulun Haziran ayında yaptığı faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' çalışmaları İcra Komitesi üyeleriyle paylaşılarak, Erzurum'un, yürüttüğü faaliyetlerle 'Öncü İl' olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, 2. OSB Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak mevcut durumla ilgili bilgiler alınıp, kadın girişimcilerin üretimde aktif rol alması için gerekli hazırlıklar yapılarak bu yönde anket çalışmalarına başlanacağı kaydedildi. Toplantıda, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Protokolü hazırlık çalışmaları görüşülerek, kurul üyelerinin de katkısı ile çalışma kültürünün yaygınlaştırılması adına stajyer öğrenci sayısının artırılması için gereken çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, İşimiz Temiz Projesi'nin Temmuz ayı programı hazırlanarak, bürokratik süreçlerin istişare edilip, gerekli izin ve resmi yazışmaların yapılmasının akabinde İcra Kurulu üyeleri ve istihdam ettikleri personellere yönelik hijyen eğitimlerinin yapılması konusu görüşüldü. Kadın Kooperatiflerinin E-Ticaret platformlarına üye olmaları için hazırlık çalışmalarına başlanması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, belirlenecek kadın kooperatifleriyle iletişime geçilmesi ve E-Ticaret platformlarına üyelikleri hakkında bilgilendirmeler yapılması kararlaştırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Toplantısı - Son Dakika

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