Erzurum Kadın İstihdamında Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Kadın İstihdamında Türkiye Birincisi

Erzurum Kadın İstihdamında Türkiye Birincisi

Erzurum, NİYEP ile 81 il arasında kadın istihdamında birinci oldu; 2 bin 136 kadın iş hayatına kazandırıldı.

11.03.2025 14:14
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 23 Eylül 2024'te imzalanan Nitelikli İstihdamı ve İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri kapsamında Erzurum, istihdam alanında önemli bir başarıya imza attı.

ETSO koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde 2 bin 490 kişi programa başvururken, bin 270 kişi istihdama kazandırıldı. Erzurum, bu oranla 81 il arasında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Kadın istihdamına özel önem verilen programlarla, son üç yıl içinde Erzurum'da 2 bin 136 kadın iş hayatına kazandırıldı. TOBB ve İŞKUR'un sağladığı teşvikler, mesleki eğitimler ve iş gücü destek programları sayesinde Erzurum, kadın istihdamında büyük bir ivme yakaladı.

Bu başarının temelinde, program kapsamında paydaşlarımız olan İŞKUR ve Atatürk Üniversitesi yer alıyor. İş dünyasının katkılarıyla hayata geçirilen projelerin somut sonuçları bir kez daha görülmüş oldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ise Erzurum'un bu başarısında paydaş kurumların büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve iş gücümüzü daha da güçlendirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı. Erzurum'un iş gücü piyasasının gelişmesi ve istihdamın artırılması noktasında örnek bir şehir haline geldiğini belirten Özakalın, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu başta olmak üzere iş birliği yapılan tüm kurumlar ve yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği ve Sanayide Kadın Eli projesi ödül törenine TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları katılım sağladı. Sanayide Kadın Eli projesi ödül töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Işıkhan TOBB Erzurum il Kadın girişimciler Kurulu başkanımıza proje kapsamında göstermiş oldukları başarılarından dolayı. Etkinlikte Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında kurslar açan, işbaşı eğitimleri veren ve en fazla kadın istihdamını sağlayan projenin uygulamasına katkı sağlayan 13 TOBB KGK il başkanlarına ödüllerini etkinlikte takdim edildi.

Sanayi sektöründeki kadın istihdamına dikkat çeken Başkan Alioğulları ise, "Sanayi, emek, azim ve kararlılıkla büyüyen bir sektör. Ancak gerçek güç, kadın ve erkek emeğinin yan yana durduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı zaman ortaya çıkıyor. Bugün, sanayi sektöründe kadın istihdamına en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olarak seçilerek ödül almamız bunun en güzel göstergesidir. Kadınların üretimde, yönetimde ve sahada daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Kadınların iş gücüne katılımı sadece ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de büyük katkı sağlıyor." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Kadın İstihdamında Türkiye Birincisi - Son Dakika

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