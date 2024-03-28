Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Şubat Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulunun Mart ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
Özakalın konuşmasının başında, ETSO'nun sosyal sorumluluk anlayışıyla ramazan ayında il genelinde 3 bin ihtiyaçlı aileye ramazan yardımı ulaştırdığını ifade ederek, "Bu yılki Ramazan yardımlarımıza katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize (TOBB) ve hayırsever Erzurumlu iş insanlarımıza desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Ayrıca yardımların ihtiyaçlı ailelerimize ulaştırılmasını sağlayan Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitelerimizin üyeleri ile Oda personelimize özenli ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederim" dedi.
Başkan Özakalın konuşmasında daha sonra ay boyunca yürütülen diğer faaliyetlerle ilgili Meclis'e bilgi sundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ETSO'yu ziyaretinde gerçekleştirilen toplantının değerlendirmesini yapan Özakalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iştirakiyle TOBB'da gerçekleştirilen, 'TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası', Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yine TOBB'da düzenlenen, 'Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı', ETSO'nun, '2025 Turizm Başkenti Erzurum' etkinliklerine sunacağı katkılar, İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurullarının yürüttüğü çalışmalar ve 3. Erzurum Çalıştayı Paydaş Toplantıları gibi konularda Meclis üyelerini bilgilendirdi.
ETSO Meclisi'nin Mart ayı toplantısı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmında yaptığı konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM
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İklim değişikliğine bağlı mevsim değişiklikleri ile tarlalar ve bahçelerde bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bal üretiminde kayba yol açıyor. Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Şükrü Gedik, Adana'da arıcılığın önemini vurgulayarak, iklim değişikliği ve tarım ilaçlarının bal üretimini azalttığını belirtti. Arıcılar, kuraklık ve tarım ilaçları nedeniyle bal üretiminde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhtarlar da bu girişimden memnuniyetlerini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in gücünü inovasyondan alan kalkınma stratejisine bağlı kalacağını ve bilimsel ve teknolojik inovasyonlar yoluyla endüstriyel inovasyonu teşvik edeceğini belirtti. Zhao ayrıca, Çin'in diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, yeni ekonomik büyüme noktaları geliştirmeye ve yapay zeka sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin lider konteyner terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2007'den bu yana 25 milyonuncu (TEU) konteynerini elleçleyerek yeni bir kilometre taşına imza attı. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçleyecek.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi. Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı. Ünal, köylerde ekilmedik alan kalmasın, köyler böğürtlenle renklensin diye bir proje başlattıklarını söyledi. Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince deneme amaçlı olarak 27 köyde her haneye ikişer adet fide verileceğini belirtti.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Gediz ilçesinde boş bekleyen veya nadasa bırakılan atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılmak amacıyla 153 çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli farklı çeşitlerde tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 111 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 kg nohut tohumu, 18 çiftçiye yüzde 50 hibeli 240 kg ayçiçeği tohumu ve 24 çiftçiye yüzde 75 hibeli 352 kg sorgum tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
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