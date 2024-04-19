Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Belediye Başkanlarını Tebrik Etti

Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Kapıdağ Turizmini Geliştirmek İçin İş Birliği Yapacak

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında Kapıdağ Turizmini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Oluşturulan Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu, bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenleri, ana sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılması için çalışmalar yapılacak.