Erzurum\'un Sosyoekonomik Seviyesi 20. Sırada

19.08.2025 11:39
TÜİK verilerine göre Erzurum, 128 puanla Türkiye'de en yüksek sosyoekonomik skora sahip 20. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sosyoekonomik seviye rakamlarına göre Erzurum, 128 puanlık skoru ile Türkiye genelinde en yüksek sosyoekonomik skora sahip 20'inci il oldu.

TÜİK; sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlıyor. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanıyor. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplandı. Türkiye'nin ortalama sosyoekonomik seviye skoru 133 olurken Erzurum, 128 puanlık skoru yakaladı.

İşte ilçelerin sosyoekonomik seviyesi

Erzurum'un toplam 20 ilçesinde; 2023 rakamlarıyla, Erzurum'un ilçe bazında sosyoekonomik seviye skoru ve sosyoekonomik seviye sınıflamasına göre hanehalklarının oranında Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilk üç sırada yer alırken Olur, Tekman ve Pazaryolu son sıralarda yer aldı. İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Erzurum ilçelerinin sosyoekonomik skorları; Aşkale 116, Aziziye 140, Çat 107, Hınıs 109, Horasan 115, İspir 101, Karaçoban 104, Karayazı 103, Köprüköy 104, Narman 120, Oltu 119, Olur 99, Palandöken 149, Pasinler 113, Pazaryolu 96, Şenkaya 101, Tekman 98, Tortum 106, Uzundere 103 ve Yakutiye 142. - ERZURUM

Kaynak: İHA

