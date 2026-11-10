Erzurum Ziraat Odaları karantina mağduriyeti için kredilerde faiz ertelemesi istedi

Erzurum Ziraat Odaları Başkanları, Erzurum Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda bir araya gelerek tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumunu, üreticilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantıda bitkisel üretim projelerinden lisanslı depoculuğa, tarımsal üretimde organize sanayi bölgesi ( OSB) modelinden mazot desteğine, hayvan hastanesi ihtiyacından karantina süreçlerinde yaşanan ekonomik mağduriyetlere kadar birçok önemli konu gündeme geldi.

Erzurum Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum'un tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Erzurum Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Bitkisel Üretim ve Tay Yetiştiriciliği projeleri ile Lisanslı Depoculuk Projesi'nin güncel durumu ele alındı. Söz konusu projelerin Erzurum'un tarım ve hayvancılık sektörüne sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, üretim kapasitesinin artırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve sektörün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Erzurum'un sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin doğru projeler, güçlü iş birlikleri ve üretimi destekleyen politikalarla daha ileriye taşınabileceğini belirtti. Başkan Oral, üreticilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Erzurum, tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu potansiyelimizi daha etkin kullanabilmek için üreticilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli, projelerimizi ortak hedef anlayışıyla hayata geçirmeliyiz. Erzurum Ticaret Borsası olarak üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak üretimin sürdürülebilirliği için proje geliştirmenin yanında, üreticimizin maliyetlerini azaltacak ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karantina sürecindeki mağduriyetlere faiz ertelemesi talebi

Hayvan hastalıkları nedeniyle uygulanan karantina süreçlerinin üreticiler üzerindeki ekonomik etkileri de toplantıda ayrıntılı şekilde ele alındı.

Karantina uygulamaları nedeniyle ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesinin yetiştiriciler açısından ciddi ekonomik mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi. Üreticilerin bu süreçte finansal açıdan desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, karantina uygulamalarının başladığı tarih itibarıyla ilimiz ve bölgemizde faaliyet gösteren üreticilere yönelik bankalar tarafından en az üç ay süreyle veya karantina süresince zirai kredilerde faiz ertelemesi yapılması talep edildi.

Toplantının genel değerlendirmesinde, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin yalnızca mevcut üretim kapasitesiyle değil, planlı yatırımlar, güçlü teşvik mekanizmaları, üretici odaklı destekler ve kurumsal iş birlikleriyle değerlendirilebileceği vurgulandı.

Tarımda alternatif ürün desteği talebi: Brokoli ve Karnabahar gündemde

Geçtiğimiz yıl Erzurum'da deneme ekimleri gerçekleştirilen brokoli ve karnabahar ürünleri de toplantının gündeminde yer aldı. Üreticilerin katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönelmesini teşvik etmek ve tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla söz konusu ürünlerin destekleme kapsamına alınması talep edildi.

Erzurum'un iklim ve üretim potansiyeline uygun alternatif ürünlerin desteklenmesinin, çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve kışlık arpa ve buğdaydan sonra alınabilecek ikinci ürün fırsatıyla tarımsal üretimin ekonomik değerini artırması açısından önemli olduğu ifade edildi.

Lisanslı depoculuk Erzurum tarımı için stratejik bir ihtiyaç

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de lisanslı depoculuk yatırımları oldu. Erzurum'un hububat üretim kapasitesi ve bölgesel tarımsal ticarette üstlenebileceği rol dikkate alındığında, lisanslı depoculuğun yalnızca bir yatırım projesi değil, aynı zamanda üreticinin korunması ve tarımsal ticaretin geliştirilmesi açısından stratejik bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılmasıyla üreticilerin ürünlerini hasat döneminde düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmayacağı, ürünlerini güvenli koşullarda muhafaza ederek uygun piyasa şartlarında değerlendirebileceği ifade edildi. Ayrıca sistemin ürün standardizasyonu, fiyat istikrarı, finansmana erişim ve tarımsal ticaretin kayıt altına alınmasına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Erzurum'un üretim kapasitesi ve mevcut depolama imkanlarını göz önünde bulundurduğumuzda lisanslı depo yatırımlarının hayata geçirilmesi, hem üreticilerin gelirlerinin korunması hem de ildeki depolama kaynaklı zayiatın önlenmesi ile milli ekonomiye katkı sunacak, çiftçi gelirine de olumlu etki sağlayacaktır. Bu yatırımlar şehrimizin tarımsal ticarette bölgesel bir merkez haline gelmesi açısındanda büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Tarımsal üretimde OSB modeli ve bölgeye özel teşvik sistemi önerisi

Toplantıda öne çıkan önemli başlıklardan biri de tarımsal üretimin organize ve planlı bir yapıya kavuşturulması oldu. Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla, tarımsal üretimde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modeline benzer bir yapılanmanın oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Tarım hayvancılık sektöründe (OSB) teşvikleri gibi bir model geliştirilip bütün bölgelerdeki çiftçilerin aynı statüde olmasının sağlanması amacıyla, Erzurum gibi tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek ancak iklim ve coğrafi koşulları nedeniyle farklı üretim dinamiklerine sahip iller için bölgesel ve sektörel özellikleri dikkate alan özel bir teşvik modelinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi. Üreticilerin yatırım yapmasını, modern üretim tekniklerine geçmesini ve katma değerli üretimi artırmasını sağlayacak desteklerin oluşturulması gerektiği belirtildi.

Erzurum'un hayvan hastanesi ihtiyacı gündeme geldi

Toplantıda, Erzurum'un hayvancılık alanındaki önemli ihtiyaçlarından biri olan hayvan hastanesi konusu da değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren hayvan hastanesinin mevcut kapasitesinin bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirilmesi, Erzurum'un hayvancılık potansiyeline uygun, daha kapsamlı bir hayvan hastanesine duyulan ihtiyaç dile getirildi.

Bölgenin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı dikkate alındığında, hayvan sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinin hem yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi hem de hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu ifade edildi.

Artan üretim maliyetlerine karşı mazot desteği güçlendirilmeli

Üreticilerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birinin artan girdi maliyetleri olduğu toplantıda özellikle vurgulandı. Erzurum'un geniş tarım arazileri, coğrafi yapısı, iklimi ve üretim koşulları nedeniyle düşük olan üretim verimliliğinin mazot giderlerini karşılamadığı ve çiftçiler açısından önemli bir maliyet kalemi oluşturduğu ifade edildi.

Mazot maliyetlerindeki artışın doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığına dikkat çekilerek, mevcut desteklerin üreticilerin gerçek ihtiyaçları ve bölgesel üretim koşulları dikkate alınarak bölge bazlı destekleme ile yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Üreticinin üzerindeki maliyet baskısının azaltılmasının yalnızca çiftçinin gelirini korumakla sınırlı olmadığı, aynı zamanda gıda arz güvenliği ve tarımsal üretimin devamlılığı açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Başkanlardan ortak çağrı

"Bizim temel beklentimiz, Erzurum çiftçisinin yalnızca üretime teşvik edilmesi değil, üretimini sürdürebileceği ekonomik koşulların da oluşturulmasıdır. Sanayide uygulanan bölgesel teşvik anlayışının tarım sektörüne de uyarlanması gerektiğine inanıyoruz. Erzurum'un iklimi, rakımı, üretim sezonu ve verimlilik koşulları dikkate alınarak ürün bazlı prim destekleri, ilave mazot destekleri ve üretim altyapısını güçlendirecek yatırımlar hayata geçirilmelidir. Bunun yanında lisanslı depoculuk yatırımlarıyla çiftçimizin ürününü değerinde satabilmesinin önü açılmalıdır. Şehrimizde hem tarım hem de turizmi destekleyecek ve geliştirecek olan " Yüksek Rakım Tay Yetiştiriciliği Merkezi "nin hayata geçirilmesi Erzurum'un sadece üreten değil, ürettiğini koruyan, işleyen, pazarlayan ve tarımsal ticarette ve hatta turizmde bölgesine yön veren bir şehir olmasını istiyoruz." şeklinde görüş belirtiler.

Toplantıya, Ziraat Odaları İl Koordinatörü Latif Maskan, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, İspir Ziraat Odası Başkanı Temel Aktaş, Şenkaya ve Oltu Ziraat Odası Başkanı Güntay İlhan, Horasan Ziraat Odası Başkanı Abdurrezzak Aydın, Pasinler Ziraat Odası Başkan Vekili Hamza Korucu, Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney, Köprüköy Ziraat Odası Başkanı Murat Kartal, Çat Ziraat Odası Başkanı Yakup Yılmaz ve Aziziye Ziraat Odası temsilcisi Ednan Batıbeyi katıldı.