Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artışı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Ekonomi

Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artışı Tamamlanmak Üzere

Esenboğa Havalimanı\'nda Kapasite Artışı Tamamlanmak Üzere

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki ilk etap kapasite artırımı çalışmaları hakkında bilgi vererek, yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkarılacağını ve 2025'in ilk çeyreğinde yeni hizmet binalarının tamamlanacağını duyurdu.

13.12.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki ilk etap kapasite artırım çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak 3'üncü pist ile yeni kule binası ve hizmet binalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz dedi.

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda kapasite artırımı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın, artan yolcu ve uçak trafiğine rahat bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla iki etap olarak modernizasyon projesi başlattıklarını belirterek, Çalışmalın ilk etabında sona geldik. Birinci etap çalışmaları kapsamında başlattığımız çalışmalarda yüzde 98 fiziki ilerleme sağladık. Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Başkent Ankara'mızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında kapasiteyi 30 milyon yolcuya çıkartacak üçüncü pistin inşasında sona geldik. Yeni pistimizi şerit çalışmaları ve düzenleme işlerinden sonra hizmete hazır hale getireceğiz dedi.

'2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Üçüncü pist, teknik blok, ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) istasyonu, DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) özel maksatlı araç garaj ve uçuş kontrol hangarı binası, ısı merkezi ve su deposu, uçak atık su arıtma tesisi, özel aydınlatma sistemleri bakım binası, kargo gelişim alanları, kargo apronu, bağlantı taksi yolları, gümrük müdürlüğü binası ve otoparklarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını bildiren Bakan Uraloğlu, Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla hava yolu halkın yolu oldu. Vatandaşlarımız yolculuklarında hava yolunu daha sık tercih etmeye başladı. Biz de bir taraftan yeni havalimanları yapmayı sürdürürken bir taraftan da mevcut havalimanlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmeye devam ediyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı kapsamında başlayacağımız ikinci etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verebilecek değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Esenboğa Havalimanı'nda Kapasite Artışı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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