Eski Hükümlü Ferhat Gül\'ün Terzi Dükkanı Açıldı

Ekonomi

'Kendi İşini Kurma Projeleri' kapsamında hibe alarak kendi işini kuran eski hükümlü Ferhat Gül'ün terzi işletmesinin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik; 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri' çerçevesinde hibe desteği alarak kendi işini kuran Ferhat Gül'ün terzi işletmesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Çelik yaptığı konuşmada; bu tür projelerin eski hükümlülerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, girişimci Ferhat Gül'e başarılar diledi.

Törenin ardından işletme gezilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. - NİĞDE