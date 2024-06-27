Eskişehir Çevreyolunda Tesislerin Eksikliği Şehre Zarar Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Çevreyolunda Tesislerin Eksikliği Şehre Zarar Veriyor

Eskişehir Çevreyolunda Tesislerin Eksikliği Şehre Zarar Veriyor

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'den geçen araçların şehre katkı sunmadığına dikkat çekerek, çevreyolunda tesislerin ve işletmelerin olmamasının şehrin ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Zengin, diğer şehirlerde olduğu gibi Eskişehir çevreyolunda da turistlerin ilgisini çekecek tesislerin kurulması gerektiğini vurguladı ve yerel yönetimlerin, ticaret odası ve sanayi odasının bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

27.06.2024 11:53
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TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'den geçen araçların şehre katkı sunmadığına dikkat çekerek, "Çevreyolundan geçen araçların duracağı, vatandaşların dinlenerek aynı zamanda şehrin ekonomisine katkı sağlayacağı tesislerin ve işletmelerin olmaması çok üzücü" dedi.

Eskişehir çevreyolu üzerinde yeterince tesislerin olmamasına dikkat çeken TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, "Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan çevreyolundan, araçlar şehre katkı sağlamadan geçip gidiyor ve Eskişehir büyük gelir getirecek bir fırsatı kaçırıyor" şeklinde konuştu.

"On binlerce araç Eskişehir'e para bırakmadan geçiyor"

"Eskişehir çevreyolu üzerinde maalesef işletmelerimiz yok. Araçlar, şehir ekonomisine katkı sağlamadan geçiyor. Çevreyolu üzerinde sadece akaryakıt istasyonları bulunuyor. Kütahya çevreyoluna baktığımızda porselen firmalarını, Afyonkarahisar ise lokum, sucuk ve yeme-içme tesisleri yerleştirmiş. İstanbul yönüne giden araçlar Bozüyük'te, Antalya yönüne gidenler ise Afyon'da duraklamayı tercih ediyor. Eskişehir'de durmak isteyen araçları ağırlayacak yada çekecek bir tesis yok. Akaryakıt istasyonları dışında geçen araçların şehrin ekonomisine bir katkısı yok. Çözümü basit ancak yapılmayan bir sorun bu. Bu zamana kadar gerek yerel yönetimler, gerek sanayi ve ticaret odası bu konu hakkında bir girişimde bulunmadı. Çok ufak dokunuşlarla şehrin giriş ve çıkış noktalarına bu tür tesisler yapılabilir. Şehre özgü, cibörek, lületaşı, met helvası tanıtılabilir. Geçen araçların ekonomimize nasıl katkı sağlar diye görüş alışverişleri yapılarak, bunun için adımlar atılabilir" ifadelerini kullandı.

"Bozüyük ve İnegöl kadar olamadık"

Zengin, İnegöl'ün mobilya mağazalarıyla dolu olduğuna ve köfte yemek isteyenlerin bile şehirde durakladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İnegöl'de mobilya mağazalarıyla dolu çevreyolu, köfte yemek isteyenleri bile şehre çekiyor. Hemen yanımızda Bozüyük'ü görüyoruz. Tesislerin ne kadar dolu olduğuna hepimiz şahit olmuşuzdur. Peki turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eskişehir, bu pastadan neden onlarca yıl payını almadı. Halada almıyor. Eskişehir çevreyolundan günlük yaklaşık 50 bin araç geçiyor ve bu büyük bir potansiyel oluşturuyor. Turizm diyoruz ama gelirler bunu desteklemiyor. Kim ilgilenecek bu konularla? İşletmeler kurulması şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu konuda Ticaret Odası, Sanayi Odası ve yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerekiyor. TÜGİAD Eskişehir olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Serkan Can, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Çevreyolunda Tesislerin Eksikliği Şehre Zarar Veriyor - Son Dakika

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