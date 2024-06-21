Eskişehir\'de Buğday Hasadında Sap Azlığı Endişe Yaratıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan buğday hasadında çiftçiler dönümden 300 kilogram verim alırken, sapın az çıkması düşündürüyor.
Sivrihisar ilçesinin Dümrek mahallesinde, hububat hasadı başladı. Biçerdöver vasıtasıyla yapılan buğday hasadında çiftçiler dönümden ortalama 300 kilogram verim elde ediyor. Hasat edilen tarım arazilerinde ise sapın az oluşu ileriki dönemlerde saman sıkıntısını yaşanacağı konusunda bilgi veriyor. - ESKİŞEHİR
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