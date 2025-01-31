Eskişehir'de Dış Ticaret Artışı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Aralık ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 20,4 artarak 161 milyon 537 bin dolar, ithalat yüzde 31,1 artarak 2024 Aralık ayında 118 milyon 509 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,1 ithalat yüzde 10,9 arttı. - ESKİŞEHİR