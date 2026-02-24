Eskişehir'de Emlak Piyasasında Belirsizlik - Son Dakika
Eskişehir'de Emlak Piyasasında Belirsizlik

Eskişehir\'de Emlak Piyasasında Belirsizlik
24.02.2026 21:26
Kasım Karakaş, jeopolitik gelişmeler ve altın fiyatları nedeniyle ev alımında duraklama yaşandığını belirtti.

Eskişehir'de emlakçı Kasım Karakaş, yatırım yapmak isteyen vatandaşların jeopolitik gelişmeler ve altının yükselişi sonrası piyasada oluşan belirsizlik sebebiyle ev almayı tercih etmediklerini söyledi.

Son dönemlerde dünya genelinde meydana gelen çeşitli jeopolitik olaylar altın piyasasını etkiledi. Altın fiyatları, 2025'teki yükselişin ardından bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Buna bağlı olarak piyasada oluşan belirsizlik, emlak sektörünü de etkiledi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emlakçı Kasım Karakaş, yatırım yapmak isteyen vatandaşların şu anda ev almayı tercih etmediğini belirtti. Yalnızca çok ihtiyacı olanların ev aldığını ifade eden Karakaş, emlak fiyatlarında ise ciddi bir artış beklemediğini dile getirdi.

"Bu belirsizliklerin yıl sonuna kadar süreceğini düşünüyorum"

Emlak piyasasının yaklaşık 2 yıldır durgun olduğunu söyleyen Kasım Karakaş, "Jeopolitik gelişmelerle birlikte dünyada tansiyon arttı, bu da altının yükselmesine sebep oldu. Altın sürekli oynuyor. Kimisi altını bozup ev alıyor, kimisi de belirsizlikten dolayı parasını faizde tutmayı tercih ediyor. Örneğin, 3 milyon lira bankaya koyan biri ayda 80-90 bin lira gelir alabiliyor ama aynı parayla ev alsa 20 bin liraya kiraya veremiyor. Şu anda yalnızca çok ihtiyaç sahibi olanlar ev alıyor; yatırım için kimse ev almıyor. Bu belirsizliklerin yıl sonuna kadar süreceğini düşünüyorum. Emlak fiyatlarında ciddi bir artış beklemiyorum" dedi.

"Kiralar 2 sene öncesinin altına düşmüş durumda"

Son yıllarda ev fiyatlarının genel olarak sabit olduğundan bahseden Karakaş, "Hatta bazı mülklerde geçen senenin altına düşmüş durumda. Geçen yıl 4 milyon olan bir yer şu anda 3,5 milyona kadar düşebiliyor. Kiralar da 2 sene öncesinin altına düşmüş durumda. Yüzde 34'lük enflasyon oranını kimse uygulamıyor. Ev sahipleri, 'Kiracım çıkmasın' diyerek ya aynı kiradan devam ediyorlar ya da çok cüzi bir artış yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Karakaş, TOKİ'den ev çıkmayan vatandaşların piyasaya yöneldiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Emlak Piyasasında Belirsizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Eskişehir'de Emlak Piyasasında Belirsizlik - Son Dakika
