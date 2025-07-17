Eskişehir'de Konut Satışı Yüzde 54,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Haziran ayında, 2024 Haziran ayına göre yüzde 54,8 oranında artarak bin 676 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Haziran ayında konutların 528 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 148 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 676 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artarak 266 adet, diğer satışlar ise yüzde 54,1 oranında artarak bin 410 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 266 konutun 72 adedi ilk satış, 194 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. - ESKİŞEHİR