Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 48,7 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Ocak ayında, 2024 Ocak ayına göre yüzde 48,7 oranında artarak bin 683 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Ocak ayında konutların 520 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 163 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 683 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 183,1 oranında artarak 351 adet, diğer satışlar ise yüzde 32,1 oranında artarak bin 332 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 351 konutun 93 adedi ilk satış, 258 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173 oldu. - ESKİŞEHİR