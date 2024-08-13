Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 5,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 5,6 Arttı

Eskişehir\'de Konut Satışları Yüzde 5,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında arttı. Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Temmuz ayında bin 881 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar geçen yıla göre azalırken, diğer satışlar ise artış gösterdi.

13.08.2024 11:05
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Temmuz ayında, 2023 Temmuz ayına göre yüzde 5,6 oranında artarak bin 881 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Temmuz ayında konutların 634 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 247 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 1 881 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 oranında azalarak 256 adet, diğer satışlar ise yüzde 11,8 oranında artarakbin 625 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 256 konutun 73 adedi ilk satış, 183 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 5,6 Arttı - Son Dakika

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