Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 96,8 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,8 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında, 2023 Kasım ayına göre yüzde 96,8 oranında artarak 2 bin 379 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Kasım ayında konutların 780 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 599 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 379 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 455,6 oranında artarak 450 adet, diğer satışlar ise yüzde 71,0 oranında artarak bin 929 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 450 konutun 136 adedi ilk satış, 314 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. - ESKİŞEHİR