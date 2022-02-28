Eskişehir'de küçükbaş hayvan sayısı arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de küçükbaş hayvan sayısı arttı

28.02.2022 11:01
Eskişehir'de küçükbaş hayvan sayısı arttı

Eskişehir'de 2022 yılı itibariyle küçükbaş hayvan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 1 milyon 268 bin 47 oldu.

Eskişehir'de 2022 yılı itibariyle küçükbaş hayvan sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 1 milyon 268 bin 47 oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları kapsamında Eskişehir'de küçükbaş hayvan sayısında artış devam ediyor. Son dört yılda küçükbaş hayvan sayısında yüzde 73, büyükbaş hayvan sayısında ise yüzde 24 artış gerçekleşti. 2017 yılında 733 bin 738 baş olan küçükbaş sayısı 2021 yılında 1 milyon 268 bin 47'ye ulaşırken, 2017 yılında 136 bin 779 olan büyükbaş hayvan sayısı ise 2021 yılında 169 bin 938'e ulaştı.

"41 ilin 2021 yılı küçükbaş hayvan varlığını geride bıraktık"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "İlimizde küçükbaş hayvan varlığında son 4 yılda gerçekleşen 534 bin 309 artış ile 41 ilin 2021 yılı küçükbaş hayvan varlığını geride bıraktı. Sadece son 1 yılda 83 bin 399'a ulaşan küçükbaş hayvan varlığındaki artış ise sekiz ilimizin mevcut küçükbaş hayvan varlığı sayısını geride bıraktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' hedefi doğrultusunda verilen destek miktarları ile beraber, 2021 yılında Eskişehir'de küçükbaş hayvancılığa verilen destek bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artarak 26 milyon 327 bin TL olmuştur. 2021 yılında 62 yetiştiricimize 184 baş damızlık koç dağıtımı yapılmıştır. Ülke geneli küçükbaş hayvan varlığı sıralamasında Eskişehir 13'üncü sırada yer almaktadır" dedi.

"Mera ıslah projeleri kapsamında son 4 yılda yaklaşık 3 milyon liralık harcama yapılmıştır"

Eskişehir'in mera potansiyeli hakkında da konuşan İl Müdürü Gümüş, "Ulaştığımız bu rakamları daha üst sıralara taşımak amacıyla Eskişehir'imizin mera potansiyelini daha verimli hale getirmek için mera ıslah projeleri geliştiriyoruz. 2021 yılında 193 bin 198 alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. 78 bin 371 alanda ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Mera ıslah projeleri kapsamında son 4 yılda yaklaşık 3 milyon liralık harcama yapılmıştır. Meralarımızın ıslah edilmesi daha fazla hayvan otlatılması ve böylece sayılarının da artması anlamına geliyor. Bu başarıda emeği geçen tüm yetiştiricilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hedeflerimiz kapsamında var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Gümüş, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de küçükbaş hayvan sayısı arttı - Son Dakika


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