Eskişehir'de Mayıs Ayında 416 Milyon Dolar İhracat Yapıldı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların mayıs ayında 416 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir'in ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 8,7 oranında artışla 1,88 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 1,73 milyar dolar seviyelerindeydi. İhracattaki yükselişimiz devam ediyor. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu" açıklamasında bulundu.

"Düşük kur baskısı aşılmalı"

Zor şartlar ve yoğun rekabet baskısı altında dahi üretimi sürdürebilmek için çeşitli stratejiler ve çözümler geliştirdiklerinin üzerinde duran ESO Başkanı Kesikbaş, "Ne olursa olsun çarkların durmaması adına çalışan sanayicilerimiz bir dizi zorluğun üstesinden gelerek üretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Kurlardaki dalgalanmalar, rekabet baskısı ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar sanayicilerin iş yapma biçimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Ancak bu süreçte döviz kurlarında yaşanan düşük seviyeler, sanayiciler üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya başladı. Bu durum, özellikle rekabetçilik ve nakit akış yönetimi gibi kritik alanlarda karşı karşıya kalınan zorlukları daha da belirgin hale getiriyor. Ülkemiz sanayicileri, Avrupa ve Asya'daki rakiplerine karşı fiyat avantajını zaman zaman kaybedebiliyor. Hammadde, ara mal ve teknoloji gibi kritik bileşenlerin ithalatında maliyetlerin yükselmesi, üretim maliyetlerini artırıyor" dedi.

"Nakit akışı etkileniyor"

Kur düşüklüğünün işletmelerin nakit akışını da olumsuz etkilediğine vurgu yapan Başkan Celalettin Kesikbaş, "Artan maliyetler ve azalan gelirler, sanayicilerin nakit akışlarını yönetmelerini zorlaştırıyor ve finansal sıkıntılar yaşamalarına neden oluyor. İhracattan elde edilen gelirlerin azalması, yeni yatırımlar için gerekli sermayenin birikmesini engelliyor. Ayrıca, artan maliyetler ve azalan kar marjları, sanayicilerin risk alarak yeni yatırımlara yönelmesini zorlaştırıyor. Bu durum, sanayide büyümenin ve teknolojik yeniliklerin önünde bir engel oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Yerli kaynaklara yönelmeliyiz"

Sanayicilerin bu zorlukları aşabilmesi için bazı stratejik adımlar atılması gerektiğini de kaydeden Kesikbaş, yerli kaynak kullanımını artırmak ve üretimde maliyetleri düşürmek için bu yönelimin teşvik edilmesi gerektiğinin üstünde durarak şöyle devam etti:

"Devletin sağlayacağı teşvik ve desteklerle sanayicilerin rekabet gücünü artıracak inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının desteklemesi gerekiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için hem sanayicilerin hem de devletin ortak çaba göstermesi gerekmekte. Ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörünü güçlü ve sürdürülebilir bir yapıda destekleyecek adımlar çok önemli." - ESKİŞEHİR