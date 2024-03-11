Eskişehir İhracatı Şubat Ayında 366 Milyon Doları Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir İhracatı Şubat Ayında 366 Milyon Doları Buldu

Eskişehir İhracatı Şubat Ayında 366 Milyon Doları Buldu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Şubat 2024'te 366 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti. Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında ciddi bir ivme yakaladığını ifade eden Kesikbaş, ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 731 milyon dolara ulaştığını söyledi. Kesikbaş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini ve ihracatçı firmalar için olumlu bir senaryo oluşturduğunu da vurguladı. Ayrıca, ülkemizde Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığında gerileme yaşandığı ve net ihracatın büyümeye pozitif katkı sağlaması beklenildiği de belirtildi.

11.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:19
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Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Şubat 2024'te 366 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında ciddi bir ivme yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında artarak 731 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentimiz için değer oluşturan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"İhracat birim fiyatımız artıyor"

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini belirten Kesikbaş, "Döviz kurunun yükselmesi bir taraftan üretim maliyetlerini artırırken, diğer taraftan ihracat fiyatlarını uluslararası piyasalarda rekabetçi hale getirmekte. Bu esasında ihracatçı firmalar için olumlu bir senaryo. Birbiriyle çelişir gibi görünen bu karmaşık ilişki içerisinde ihracatı artıran bir etki de oluşmakta. Üreten tüm işletmeler için 2024 yılının zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Yurt dışı pazarlardaki daralma hissedilmekte. Döviz kurunun olması gereken noktaya ulaşması ve sonrasında istikrarlı bir seyir göstermesi beklenmekte. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesi en büyük talebimiz" açıklamasında bulundu.

Dış ticaret açığında gerileme ivmesi

Ülkemizde ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 8,5 oranında artışla 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 oranında azalışla 54 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Net ihracatta oluşan dengelenmenin ilk çeyrekteki büyümeye pozitif katkı oluşturması beklenmekte. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir İhracatı Şubat Ayında 366 Milyon Doları Buldu - Son Dakika

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