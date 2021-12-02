Üye Girişi
Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı - Son Dakika

Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı

02.12.2021 13:55
Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı

Bu yıl Eskişehir ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen artış kaydettiğini ifade eden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kasım ayında 113,3 milyon dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26'lık bir artış gösterdi.

Bu yıl Eskişehir ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen artış kaydettiğini ifade eden Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kasım ayında 113,3 milyon dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26'lık bir artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıkladığı rakamlarda da görüldüğü üzere şehrimiz ihracatı yükselişini sürdürüyor" dedi.

İhracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan performansın Kasım ayında da devam ettiğini belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, ülkemiz ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız olarak kayıtlara geçti. Eskişehir Ocak-Kasım ihracat rakamı da bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 1 milyar dolar eşiğini geçerek 1,05 milyar dolar oldu. Hammaddeden, nakliyeye kadar oluşan bazı olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız üretmekten, yurt dışına satmaktan vaz geçmediler. Bu önemli başarıya imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı ve üyelerimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı

Eskişehir, Türkiye, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili bomba iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı 13:52 Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili bomba iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya 13:43 Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
13:43 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı
13:39 Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu
13:33 Elektronik sigara kullanan erkekler dikkat! Cinsel hayatınız tehlike altında!
13:17 Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?
13:11 2003'te asgari ücretle 25, şimdi sadece 7 altın alınabiliyor
13:03 Taksiciler Odası Başkanı açıkladı! Taksiciler yüzde 60 zam istiyor!
13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!
13:01 Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!
12:57 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
12:53 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini "can çekişmesin" diye başından vurmuş Isparta'da kan donduran olay! Yaraladığı eski kayınbiraderini "can çekişmesin" diye başından vurmuş         
13:57
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu Tarihi keşif! Zerzevan Kalesi'nde 1600 yıllık flüt ve özel anahtar bulundu         
13:40
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor Türk bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Kazıdan 1600 yıllık anahtar çıktı, şimdi kutu aranıyor         
12:04
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 14:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir ihracatı yüzde 26 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement