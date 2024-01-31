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Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Eskişehir\'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'de ihracat yüzde 4,5 artarak 134 milyon 223 bin dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 90 milyon 391 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise, Aralık ayında ihracat yüzde 0,4 artarken ithalat yüzde 11,0 azaldı.

31.01.2024 11:54
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Aralık ayında Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Aralık ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,5 artarak 134 milyon 223 bin dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 2023 Aralık ayında 90 milyon 391 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11,0 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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